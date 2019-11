Αν υπήρχε μια ομάδα που μπορούσε να πετύχει το «total goal», αυτή δεν θα ήταν άλλη από τον Άγιαξ.

Οι παίκτες του Αίαντα, υποστηρίζοντας το μοντέλο του «total football» σε κάθε περίπτωση, άνοιξαν το σκορ κόντρα στην Χέρακλες με εντυπωσιακό πραγματικά τρόπο.

Μετά από έντεκα πάσες, εξαιρετική ανάπτυξη από τον Μπλιντ μέχρι την τελική σέντρα στον Πρόμες, που σκόραρε, συνεχή κίνηση από όλους τους εμπλεκόμενους στη φάση και μη και έναν μαεστρικό Φαν ντε Μπέεκ, οι γηπεδούχοι προσέφεραν την αποθέωση του tολοκληρωτικού ποδοσφαίρου.



Oh my. This build up for Ajax's first goal was something else. #TenHagBall pic.twitter.com/gGuRAbt08u

— Billy M (@Wideoverload) November 23, 2019