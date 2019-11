Γκνάμπρι: Η βραδιά που τον έφερε πλάι σε Κριστιάνο και Γκερντ Μίλερ

Στο πάνθεον της γερμανικής ποδοσφαιρικής ιστορίας πέρασε ο Σέρτζι Γκνάμπρι το βράδυ της 19ης Νοεμβρίου. Ο 24χρονος άσσος, πέραν του ότι πέτυχε χατ-τρικ κόντρα στην Βόρειο Ιρλανδία, κάτι που είναι μόλις ο δεύτερος που το καταφέρνει, μετά από τον Κριστιάνο Ρονάλντο το 2013, «έπιασε» και τον σπουδαίο Γκερντ Μίλερ σε ένα ακόμα στατιστικό.

Ο Γερμανός εξτρέμ της Μπάγερν σκόραρε το 13ο του γκολ σε ισάριθμες εμφανίσεις με το εθνόσημο, κάτι που είχε καταφέρει μόνο ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας του 1970, το 1969.

Serge Gnabry has scored 13 goals in his 13 caps for Germany - He is the first German to do so since Gerd Müller 50 years ago. [Opta] pic.twitter.com/ZVJwyDr7wu

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 19, 2019