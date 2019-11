Ολλανδία: Βροντερό μήνυμα κατά του ρατσισμού μετά το περιστατικό του Μορέιρα (pic & vid)

Ο ποδοσφαιριστής της Εξέλσιορ δέχθηκε ρατσιστική επίθεση από οπαδούς της Ντεν Μπος στο ματς της περασμένης Κυριακής, με αποτέλεσμα να δακρύσει από τα νεύρα του, να φωνάξει στον διαιτητή και οι συμπαίκτες του να προσπαθούν να τον ηρεμήσουν.

Λίγο αργότερα κι αφού είχε ξεκινήσει πάλι το ματς μετά την μικρή διακοπή του 28ου λεπτού, σκόραρε και πήγε να πανηγυρίσει μπροστά σ' εκείνους που εκφράζονταν με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς.

Η εθνική ομάδα της Ολλανδίας έστειλε το μήνυμά της με την ιδιαίτερη αεροφωτογραφία που δείχνει ενότητα και έστειλε το μήνυμα εις βάρος κάθε μορφής διακρίσεων.

Ahmad Mendes Moreira, we are with you. #Stopracismpic.twitter.com/MLQW7sRBdo

