Σέλτικ - Ρέιντζερς: Ηρωικός Youtuber πηγαίνει στα γήπεδα των ομάδων με φανέλα των αντιπάλων! (vid)

Ο συγκεκριμένος Youtuber αποφάσισε να κάνει τη μεγάλη δοκιμασία, έχοντας όμως αντίληψη της κατάστασης και των πραγμάτων και των κινδύνων που μπορεί ν' αντιμετώπιζε.

Στο «Άιμπροξ», όταν τον είδε με φανέλα της Σέλτικ ο υπεύθυνος του tour στο γήπεδο ξαφνιάστηκε και του είπε ότι δεν θα είχε καμία ευθύνη για τις αντιδράσεις των υπόλοιπων που θα συμμετείχαν στην ξενάγηση.

Μάλιστα, οι οπαδοί των «διαμαρτυρόμενων» φρόντισαν να τον αποφεύγουν, ενώ, έξω από το γήπεδο είχε καταλάβει την έχθρα, ακόμα και από τις κόρνες των φορτηγών και τα «γαλλικά» των οδηγών με τα οχήματα που περνούσαν κοντά του.

Στο Celtic Park τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Σε πολύ πιο φίλαθλο πλαίσιο, με τον υπεύθυνο ξενάγησης να είναι τρομερά ευγενικός μαζί του, τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στο tour να του πιάνουν την κουβέντα και στο φινάλε να χαμογελούν και να τον χειροκροτούν για το σθένος του!

Δείτε το βίντεο:

This Youtuber is a neutral, he visited both stadium tours and the contrast is stark pic.twitter.com/m6f43eW3RC

— Tam sellics son III (@TamsellicsonIII) November 18, 2019