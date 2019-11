Παρών ο Π.Σ.Α.Π στην Παγκόσμια Γενική Συνέλευση της FIFPro

Από τις 11 έως τις 15 Νοεμβρίου διεξήχθη στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας η Παγκόσμια Γενική Συνέλευση της FIFPro. Πρόκειται για συνέδριο στο οποίο συζητιόνται όλα τα τρέχοντα θέματα που απασχολούν τους ποδοσφαιριστές παγκοσμίως, ζητήματα που αφορούν συνδέσμους – μέλη του οργανισμού (είσοδος νέων, αποβολή παλιών) αλλά και ό, τι αφορά στην επικοινωνιακή και την εμπορική προβολή του.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβόμενων Ποδοσφαιριστών εκπροσωπήθηκε από τον Β' Αντιπρόεδρο Γιώργο Γεωργίου και τον αρμόδιο για τον οργανισμό Γιάννη Μπράχο.

Αξίζει να σημειωθεί πως η FIFPro έδειξε για ακόμη μια φορά άμεσα αντανακλαστικά σε ζήτημα ρατσισμού που προέκυψε για ακόμη μια φορά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, την Κυριακή σε παιχνίδι της Β' κατηγορίας της Ολλανδίας.

No to racism

Yes to respect

With Dutch player association @spelersvakbond we support 100% @AMMoreiraa

We expect @knvb and @mijnfcdenbosch to take strong and decisive action against discrimination by fans

Absolutely no place for this in football#NoToRacism

— FIFPRO (@FIFPro) November 18, 2019