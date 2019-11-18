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Κλωτσιές και μπουνιές σε ματς στη Ρωσία (vid)

Κλωτσιές και μπουνιές σε ματς στη Ρωσία (vid)

Κλωτσιές και μπουνιές σε ματς στη Ρωσία (vid)

Ακρως επεισοδιακά με κλωτσιές και πολύ ξύλο μεταξύ όσων βρίσκονταν στο τερέν, έληξε αναμέτρηση για τη τη Β' κατηγορία της Ρωσίας.

Κανείς δεν κατάλαβε πώς και γιατί συνέβη. Με το που έληξε ισόπαλο (1-1) το Volgar Astrakhan - Legion Dynamo για τη Β' κατηγορία της Ρωσίας, παίκτες, προπονητές και όσοι βρίσκονταν στο τερέν, άρχισαν τις μπουνιές, με το αποτέλεσμα να είναι μάλλον ισόπαλο και στο ξύλο.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Астрахани «Легион-Динамо» (в желтой форме) встречался с лидером турнира местным «Волгарем», который в этом сезоне дома очков не терял. Команды сыграли вничью - 1:1. А после окончания матча случилась грандиозная потасовка прямо на поле с участием игроков обеих команд. Как сообщили ТАСС в МВД по Астраханской области, болельщики в драке не участвовали, их не пустили на поле, задержанных за нарушение общественного порядка не было. По данным источника агентства, никто в драке не пострадал. Ожидается, что инцидент рассмотрит контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

A post shared by Молодёжь Дагестана (@mdgazeta) on

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