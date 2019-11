Μορέιρα: Απάντησε με γκολ στους ρατσιστές και τους έδειξε να σιωπήσουν! (vid)

Ο Ολλανδός εξτρέμ της Εξέλσιορ, άκουγε ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς από μερίδα οπαδών της Ντεν Μπος, με τον ρέφερι να διακόπτει για λίγο το ματς στο 28ο λεπτό.

Συμπαίκτες και αντίπαλοι του Μορέιρα προσπάθησαν να τον ηρεμήσουν και να του τονίσουν ότι δεν θα πρέπει να το κρατήσει στο μυαλό του κατά διάρκεια του ματς, συμβουλεύοντάς τον ν' αδιαφορήσει και απλά να συνεχίσει το παιχνίδι.

Εκείνος, σκόραρε στο 44ο λεπτό για να βάλει προσωρινά μπροστά στο σκορ την Εξέλσιορ στο εκτός έδρας ματς της Κυριακής, ωστόσο, το τελικό σκορ ήταν το ισόπαλο 3-3...

The match between FC Den Bosch and Excelsior was stopped in the 28' due to racist chanting from Den Bosch supporters towards Ahmad Mendes Moreira, the match was resumed shortly after that and Moreira scored.

