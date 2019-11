Στο 61ο λεπτό, ο γκολκίπερ, απλά πήγε στη μπάλα με φόρα και δύναμη προφανώς με το σκεπτικό να τη στείλει στην ευθεία για να μην ρισκάρει με κάποια γωνία.

Εστία δεν βρήκε καθόλου, αλλά αυτό που βρήκε ήταν ένας από τους μικρούς προβολείς στην εξέδρα πίσω από το τέρμα, με αποτέλεσμα να τον καταστρέψει!

Δείτε το βίντεο:

Nuneaton Borough goalkeeper taking a penalty at 0-0, misses and breaks a light. Only in Non-League. pic.twitter.com/IAMZ3FL9zI

— The Non-League Paper (@NonLeaguePaper) November 16, 2019