Οπαδοί Σέλτικ σε εγγονή Μουσολίνι: «Αλεσάντρα, άντε γ...» (pic)

Οι οπαδοί της Σέλτικ υποδέχθηκαν εκείνους της Λάτσιο πριν λίγες ημέρες για το Europa League με ένα πανό για τον Μουσολίνι και η εγγονή του τελευταίου, Αλεσάντρα, θίχτηκε, τους κατέκρινε και πήρε την απάντησή της. Οι Κέλτες ανέβασαν νέο πανό, αυτή τη φορά στο παιχνίδι με την Αμπερντίν εκτός έδρας που απλά έγραφε «Αλεσάντρα, άντε γ...»...

Alessandra Musollini questa e per te da Celtic. If anyone has her Twitter handle feel free to share it with her. Loosely translated as Alessandra Go Fuck Yourself. #CelticLazio pic.twitter.com/vN1H1Fv3xI

