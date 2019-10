Πλίμουθ: Μέτρησε κανονικά γκολ σε φάση με απίθανο χέρι! (vid)

Το βράδυ της Τρίτης, στο παιχνίδι για την τέταρτη κατά σειρά κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, το πρώτο από τα τέσσερα γκολ της Πλίμουθ σημειώθηκε σε φάση που ποδοσφαιριστής των νικητών έπαιξε κανονικά... βόλεϊ!

Έσφιξε τη γροθιά του, χτύπησε τη μπάλα με το δεξί χέρι, ο γκολκίπερ πρόλαβε να διώξει, όμως, ο Γκραντ κατάφερε με δυνατό σουτ στην επαναφορά να κάνει το 1-0 και να δείξει το δρόμο για την ευρεία επικράτηση.

Δείτε το απίστευτο βίντεο:

How on earth was handball not given in the build up to this goal?! No wonder Leyton Orient feel aggrieved...#LOFC pic.twitter.com/SKJG51CzsV

— Sporting Life Football (@SportingLifeFC) October 23, 2019