Πιτσιρικάς παίρνει φανέλα παίκτη της Μπριζ, τρελαίνεται και βάζει τα κλάματα (vid)

Αήττητη στη 10η αγωνιστική, η Μπριζ πέρασε (0-1) την Παρασκευή από τη Μουσκρόν και παρέμεινε στην κορυφή. Στο τέλος της αναμέτρησης ένα παιδάκι που με τον πατέρα του είχε κάνει το ταξίδι για το εκτός έδρας ματς, πήρε τη φανέλα ενός παίκτη και έβγαλε το πιο υπέροχο πρόσωπο, τα τελειότερα συναισθήματα του ποδοσφαίρου. Αρχικά ξετρελάθηκε, δεν μπορούσε να το πιστέψει, το χάρηκε με τον μπαμπά του και έβαλε τα κλάματα στο τέλος.

One moment can change a fan's life forever! This is PASSION! pic.twitter.com/pPBEzt58kA

