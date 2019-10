Γκνάμπρι: Πιο γρήγορα από κάθε άλλον στα 10 γκολ με τη Γερμανία

Ο 24χρονος μέσος των Βαυαρών έχει καταφέρει τον τελευταίο καιρό να τραβήξει πάνω του όλα τα φώτα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, κυρίως μετά την εκπληκτική νύχτα στο Λονδίνο, όπου με τη φανέλα της Μπάγερν πέτυχε τα τέσσερα από τα εφτά γκολ κόντρα στην Τότεναμ για το Champions League.

Στη διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων των συλλόγων, ο Γκνάμπρι δεν έκανε... διάλειμμα από τα γκολ κι έτσι, σκόραρε στην ισοπαλία (2-2) της Γερμανίας απέναντι στην Αργεντινή σε φιλικό παιχνίδι, το βράδυ της Τετάρτης.

Αυτό, ήταν το 10ο προσωπικό του τέρμα στη μέχρι στιγμής θητεία του στα «πάντσερ» και έγινε ο ταχύτερος Γερμανός ever που φτάνει σε διψήφιο αριθμό!

Χρειάστηκε 11 παιχνίδια για να σκοράρει 10 φορές με τη φανέλα με το εθνόσημο, καταρρίπτοντας το ρεκόρ που είχε ο Μίροσλαβ Κλόζε στις 13 αναμετρήσεις μέχρι να φτάσει την πρώτη 10άδα...

Serge Gnabry overtakes Miroslav Klose as the fastest player to 10 Germany goals ⚡ pic.twitter.com/XJaqjt2Rl6

— B/R Football (@brfootball) October 9, 2019