Τερματοφύλακας στη Ρουμανία είχε σκονάκι για τα πέναλτι και έδωσε την πρόκριση! (vid)

Το ματς της Μποτοσάνι με την Κλουζ για το Κύπελλο Ρουμανίας οδηγήθηκε στην παράταση μετά το 2-2 και εκεί δεν άλλαξε τίποτα. Έτσι οι δύο ομάδες πήγαν στα πέναλτι με τον αυστριακό γκολκίπερ της Μποτοσάνι, Χίνταγετ Χάνκιτς να κρύβει ένα σκονάκι στις κάλτσες του, διαβάζοντας τις οδηγίες για τα χτυπήματα πέναλτι των παικτών της Κλουζ!

Μάλιστα το σκονάκι... δούλεψε μια χαρά καθώς η Μποτοσάνι επικράτησε με 4-2 στη διαδικασία και πήρε την πρόκριση!

Brilliant moment last night in the penalty shootout of the cup game between Botosani and CFR Cluj. Austrian GK Hankic took notes out before every shot. And it worked! pic.twitter.com/Se34XTgB4M

— Emanuel Roşu (@Emishor) September 26, 2019