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ΑρχικήΠοδόσφαιροΠοδόσφαιρο: ΕυρώπηΟλυμπιακός
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Φόρεστ: Ο Σιαμπάνης προπονείται με Madclip (vids)

Φόρεστ: Ο Σιαμπάνης προπονείται με Madclip (vids)

Φόρεστ: Ο Σιαμπάνης προπονείται με Madclip (vids)

Ο Μάριος Σιαμπάνης ανέβασε ένα βίντεο στο Insta Story του, όπου κάνει προπόνηση στην ομάδα της Νότιγχαμ Φόρεστ υπό τους ήχους τραγουδιού του Madclip.

Δείτε πιο κάτω το βίντεο που ανέβασε ο νεαρός κίπερ που είναι δανεικός από Ολυμπιακό σε Φόρεστ αλλά και το τραγούδι που άκουγε...

 

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