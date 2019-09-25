Δείτε πιο κάτω το βίντεο που ανέβασε ο νεαρός κίπερ που είναι δανεικός από Ολυμπιακό σε Φόρεστ αλλά και το τραγούδι που άκουγε...
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΙΚΑΛΑ 1vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 1vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΡΟΙΑ 3vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
FC BARCELONA 2vs
VILLARREAL CF 1
ΤΕΛΙΚΟ
REAL VALLADOLID 1vs
GRANADA CF 1
ΤΕΛΙΚΟ
BRESCIA 1vs
JUVENTUS 2
ΤΕΛΙΚΟ
HELLAS VERONA 0vs
UDINESE 0
ΤΕΛΙΚΟ
REAL BETIS 3vs
LEVANTE UD 1
ΤΕΛΙΚΟ
DIJON FCO 0vs
OLYMPIQUE MARSEILLE 0
ΤΕΛΙΚΟ
AS MONACO 3vs
OGC NICE 1
MALLORCA -vs
ATLETICO MADRID -
CD LEGANES -vs
ATHLETIC BILBAO -
VALENCIA CF -vs
GETAFE CF -
REAL MADRID -vs
OSASUNA -
AS ROMA -vs
ATALANTA -
ACF FIORENTINA -vs
SAMPDORIA -
SPAL -vs
LECCE -
GENOA CFC -vs
FC BOLOGNA -
SSC NAPOLI -vs
CAGLIARI -
INTER -vs
LAZIO -
PARMA -vs
US SASSUOLO -
ΚΑΛΑΜAΤΑ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ATALANTI -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
G.S. MANDRAIKOS -vs
ΨΥΧΙΚΟ -
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ -vs
ΑΜΥΝΤΑΣ -
ΚΑΒAΛΑ -vs
DAFNI DAFNIOU -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΑΝΑΤΟΛΙΑ -
ELEFTHEROUPOLI -vs
DIAGORAS DRIOPIDEON -
ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙAΔΑΣ -vs
ΠΑΓΚΡAΤΙ -
ΠΑΠAΓΟΥ -vs
AIAS EVOSMOU -
G.S. FARSALON -vs
CHARILAOS TRIKOUPIS -
AMIENS SC -vs
GIRONDINS BORDEAUX -
MONTPELLIER HSC -vs
NIMES OLYMPIQUE -
TOULOUSE FC -vs
ANGERS SCO -
OSC LILLE -vs
RC STRASBOURG -
AS SAINT-ETIENNE -vs
FC METZ -
BREST -vs
OLYMPIQUE LYON -
FC NANTES -vs
STADE RENNES -
PARIS SAINT-GERMAIN -vs
REIMS -
BAXI MANRESA -vs
UNICAJA -
IBEROSTAR TENERIFE -vs
BILBAO BASKET -
TRENTO -vs
ORIORA PISTOIA -
VIRTUS BOLOGNA -vs
VIRTUS ROMA -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
REGGIANA -
KINGSTONIAN -vs
MARCH TOWN UNITED -
Ο Μάριος Σιαμπάνης ανέβασε ένα βίντεο στο Insta Story του, όπου κάνει προπόνηση στην ομάδα της Νότιγχαμ Φόρεστ υπό τους ήχους τραγουδιού του Madclip.
Δείτε πιο κάτω το βίντεο που ανέβασε ο νεαρός κίπερ που είναι δανεικός από Ολυμπιακό σε Φόρεστ αλλά και το τραγούδι που άκουγε...