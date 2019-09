Άγιαξ: Το τρομερό μήνυμα για τους Ντε Λιχτ και Ντε Γιόνγκ (pic)

Ο Αίαντας, έστειλε ένα τρομερό μήνυμα προς τους Ματάις Ντε Λιχτ και Φρένκι Ντε Γιόνγκ έπειτα από τη συμμετοχή τους στην κορυφαία ομάδα του 2019, όπως αναδείχθηκε αυτή στα βραβεία της FIFA.

Και μπορεί πλέον και οι δύο να έχουν φύγει από το Άμστερνταμ, με τον άλλοτε αρχηγό της ομάδας να παίζει στη Γιουβέντους και τον νεαρό χαφ να έχει μετακομίσει στη Μπαρτσελόνα, ωστόσο, πάντοτε θα παραμένουν παιδιά του Άγιαξ.

«Φανταστείτε τι σημαίνει να βρίσκεσαι στην κορυφαία 11άδα της χρονιάς σε αυτή την ηλικία. Σαν χθες μοιάζει που ορθώσατε ανάστημα και βρεθήκατε στην κεντρική σκηνή...» έγραψε η ολλανδική ομάδα...

Started in , now they’re here...

FIFA FIFPro Men’s World 11#ForTheFuture #TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/79trSPdLl8

— AFC Ajax (@AFCAjax) September 23, 2019