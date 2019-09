Επιστροφή* 100% στον αγώνα Βόλφσμπουργκ - Χόφενχάιμ και 200+ ειδικά στοιχήματα! (21+)

Άθελά του και όντας πεσμένος στην μικρή περιοχή, ο 23χρονος μέσος απλά κατάλαβε τη μπάλα να χτυπάει... στον πισινό του και να καταλήγει στα δίχτυα για να γίνει το 2-0, προτού η Σλάβια πετύχει και τρίτο γκολ για να θριαμβεύσει στο ντέρμπι.

Δείτε το βίντεο:

Contender for the Puskás award goal was scored in the Prague derby last nightpic.twitter.com/bPd5vO7CD6

— Troll Football Media (@Troll__Footbal) September 23, 2019