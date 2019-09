Τα μεγάλα παιχνίδια του πλανήτη (Μέρος B’)

Υπάρχουν ντέρμπι, σκληρές αναμετρήσεις και γήπεδα, των οποίων την εμπειρία πρέπει πάση θυσία να βιώσει κανείς πριν πει το… μεγάλο αντίο. Το ποδόσφαιρο γενικά είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό άθλημα. Ο καθένας μετράει το ποδοσφαιρικό του... ανάστημα και την εξέλιξή του ανάλογα με το πως αντιμετωπίζει τον αντίπαλό του και διαχειρίζεται ειδικά τα πιο δύσκολα ματς. Δεν υπάρχει καλύτερο και πιο δυνατό συναίσθημα από τη νίκη απέναντι στον πιο μισητό και δυνατό αντίπαλό σου. Είναι τα παιχνίδια που καθορίζουν το ποιος θα γελάει δυνατά στο γραφείο, την τάξη ή το κατάστημα και ποιος δεν θα... μιλιέται. Είναι τα ματς που λατρεύει κανείς να νικά και απεχθάνεται να χάνει. Αυτά είναι τα μεγάλα παιχνίδια του πλανήτη (Μέρος Β').

Bwin.gr - Καλώς ήρθες στα μεγάλα παιχνίδια! Κάθε αγώνας, κορυφαίος αγώνας! (21+)

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Το απόλυτο ντέρμπι στην Ελλάδα κι από τα πιο μεγάλα ματς στην Ευρώπη αλλά και γενικότερα ανεξάρτητα με την κατάσταση που είναι ο κάθε αντίπαλος. Αθήνα εναντίον Πειραιά ή αλλιώς Παναθηναϊκός κόντρα σε Ολυμπιακό. Η μητέρα των μαχών στην Ελλάδα. Το δικό μας... κλάσικο. Ο Παναθηναϊκός, από τις πιο παλιές ομάδες, που όταν δημιουργήθηκε εκπροσωπούσε την πιο υψηλή αστική τάξη στην Αθήνα και ο Ολυμπιακός προερχόμενος από το λιμάνι του Πειραιά και την εργατική τάξη. Ο Ολυμπιακός έχει 44 πρωταθλήματα ενώ οι δύο ομάδες έχουν κερδίσει τα 64 από τα 83 πρωταθλήματα στην Ελλάδα. Από το 1994 και μετά οι άλλες ομάδες που πήραν τίτλο ήταν μόνο η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Συνολικά έχουν αναμετρηθεί 199 φορές σε όλες τις διοργανώσεις, με τους "ερυθρόλευκους" να υπερτερούν στις νίκες, μετρώντας 81 έναντι 50 των "πράσινων", ενώ 68 ματς έχουν λήξει ισόπαλα. Τα τέρματα είναι 264-203 υπέρ των Πειραιωτών!

Παναθηναϊκός- Ολυμπιακός. 90' αγώνα, αμέτρητες διαφορετικές επιλογές. |+21

Μπόκα Τζούνιορς vs Ρίβερ Πλέιτ: Είναι το... κακό, σκληρό και δυνατό ντέρμπι. Η απόλυτη... μάχη διαφορετικών οπαδών αλλά και κοινωνικών τάξεων. Οι δύο αιώνιοι αντίπαλοι στην Αργεντινή ετοιμάζονται να αναμετρηθούν σε τελικό Κόπα Λιμπερταδόρες. Ουσιαστικά είναι η αναμέτρηση της εργατικής τάξης απέναντι στους πιο προνομιούχους οικονομικά. Το πρώτο ντέρμπι έγινε το 1908, όμως το μίσος προς τη Ρίβερ διογκώθηκε όταν άρχισε να δαπανά υπέρογκα για την εποχή ποσά όπως το 1931 με τα 10.000 δολάρια για να πάρει τον ακραίο Κάρλος Ντεσέριο Πεουσέγιε και μετά 30.000 για τον Φερέιρα. Κάπως έτσι η Ρίβερ πήρε το προσωνύμιο «Μιγιονάριος».

200+ διαφορετικές αγορές στον αγώνα Τσέλσι- Λίβερπουλ |21+

Η κόντρα τους άρχισε αρκετά παλιά. Και οι δυο προέρχονταν από την περιοχή «Μπόκα». Αλλά η περιοχή δεν χωρούσε δυο ομάδες. Έδωσαν λοιπόν μεταξύ τους έναν αγώνα για το ποιος θα παραμείνει στην περιοχή. Η Μπόκα κέρδισε και η Ρίβερ μεταφέρθηκε στην περιοχή Νούνιες, μια πολύ πιο πλούσια περιοχή. Η Ρίβερ άρχισε λοιπόν να εκπροσωπεί περισσότερο τα πιο ευκατάστατα στρώματα, την στιγμή που η Μπόκα, παρέμεινε η ομάδα της εργατικής τάξης και των Ιταλών μεταναστών. Οι οπαδοί της αποκαλούν εκείνους της Ρίβερ «κοτόπουλα» και αντίστοιχα της Ρίβερ λένε τους οπαδούς της Μπόκα « γουρούνια ή συλλέκτες κοπριάς». Υπάρχουν πολλά περιστατικά προσβολών και επιθέσεων σε παίκτες των ομάδων ανάλογα με τις προτιμήσεις των οπαδών και ακόμα και αρκετοί νεκροί σε ένα απόλυτο ντέρμπι μίσους. Η Μπόκα έχει 88 νίκες έναντι 83 της Ρίβερ και σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας έχει την πρωτιά με 77. Η Ρίβερ - που είχε υποβιβαστεί το 2011 - έχει 36 τίτλους και η Μπόκα 33.

Μπαρτσελόνα vs Ρεάλ Μαδρίτης. Το ισπανικό Clasico και το απόλυτο ντέρμπι της Ευρώπης και στα κορυφαία στον κόσμο που επίσης έχει κοινωνικές και ταξικές καταβολές και ακόμα και πολιτικές διαφορές. Υπάρχουν λοιπόν παιχνίδια μεταξύ ομάδων και υπάρχουν και παιχνίδια μεταξύ... χωρών. Ο Μπόμπι Ρόμπσον το είχε περιγράψει πολύ καλά. "Η Καταλωνία είναι μία χώρα και η Μπαρτσελόνα είναι ο στρατός της. Η Καταλωνία είναι σαν μία μεγάλη αυτόνομη κοινότητα μες στην Ισπανία και οι παίκτες της περηφανεύονται για αυτό που εκπροσωπούν", θα σχολιάσει. Οι σχέσεις του Φράνκο με τη Ρεάλ και το γεγονός πως ήταν η ομάδα με την μεγάλη κυβερνητική στήριξη άνοιξε ακόμα περισσότερο την αντιπαράθεση με την Μπάρτσα. Ένα παλιό περιστατικό, την περίοδο του Φράνκο, ήταν όταν η Μπάρτσα είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι του Κυπέλλου του 1943. Ο Φράνκο επισκέφτηκε προσωπικά τους παίκτες της Μπαρτσελόνα και τους απείλησε ανοιχτά. Εάν ήθελαν να συνεχίσουν να ζουν και να αναπνέουν έπρεπε να χάσουν. Αποτέλεσμα; 11-1 νίκη από τη Ρεάλ στη ρεβάνς.

Είναι επίσης οι δύο πιο μεγάλες ισπανικές ομάδες. Η Ρεάλ έχει 33 πρωταθλήματα και η Μπαρτσελόνα 25 από τα 87 που έχουν γίνει. Επίσης αυτό ζευγάρι είχε πάντα μεγάλες προσωπικότητες στο γήπεδο. Η Ρεάλ του Μπέιλ, του Μπενζεμά και του Κριστιάνο Ρονάλντο έπαιζε με την Μπάρτσα του Μέσι, του Σουάρες και του Νεϊμάρ. Σε αυτά τα μεγάλα ντέρμπι έχουν παίξει και μύθοι του ποδοσφαίρου, όπως οι Κρόιφ, Μαραντόνα, Ντι Στέφανο και Ζιντάν. Η Μπάρτσα πάντως στα ανταγωνιστικά ματς έχει τις περισσότερες νίκες, 96 τον αριθμό.

Σέλτικ vs Ρέιντζερς. Είναι η πιο μεγάλη ποδοσφαιρική μάχη στην Σκωτία, που είχε ακόμα και μεγάλες θρησκευτικές προεκτάσεις. To Old Firm της Σκωτίας ξεκίνησε ουσιαστικά όταν η Σέλτικ ιδρύθηκε το 1888 με στόχο να μαζεύει ως οργανισμός χρήματα για τους φτωχούς και τους ασθενέστερους. Το πρώτο ματς έγινε έναν χρόνο μετά με την Σέλτικ να κερδίζει 5-2 και μάζεψε 2.000 κόσμο. Την δεκαετία του 1920 με 1930 η κοινωνική, θρησκευτική και πολιτική αναταραχή επηρέασε και τις δύο ομάδες. Ουσιαστικά ήταν σαν Καθολικοί εναντίον Προτεσταντών. Μάλιστα η κατάσταση έγινε τόσο δύσκολη που οι Αρχές απείλησαν να σταματήσουν τα παιχνίδια ανάμεσα στην Σέλτικ και την Ρέιντζερς. Η Ρέιντζερς και η Σέλτικ έχουν πολύ ισχυρή αντιπαλότητα μέχρι και σήμερα ενώ για πολλά χρόνια οι Προτεστάντες της Ρέιντζερς - ομάδα που έχει υποβιβαστεί - δεν υπέγραφαν Καθολικό. Η Σέλτικ δεν είχε τέτοια προβλήματα. Ο πιο πετυχημένος τεχνικός της, ο Τζοκ Στέιν, ήταν προτεστάντης. Ο Γκρέιαμ Σούνες άλλαξε την κατάσταση στην Ρέιντζερς, υπογράφοντας παίκτες από διάφορα θρησκεύματα ενώ μία τότε ηχηρή προσθήκη Καθολικού ήταν του φορ Μο Τζόνστον, άλλοτε παίκτη της Σέλτικ. Ο Τζόνστον είχε μία τριετία στην Σέλτικ και στη Ρέιντζερς έμεινε 2 χρόνια. Η κίνηση αυτή ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών. Οι οπαδοί της Σέλτικ τον έλεγαν προδότη και τον απειλούσαν και της Ρέιντζερς έκαιγαν κασκόλ και απειλούσαν να παραδώσουν τα διαρκείας τους. Προφανώς βέβαια αυτές οι δύο ομάδες έχουν κυριαρχήσει στην κατάκτηση των τίτλων στην χώρα.

Παναθηναϊκός- Ολυμπιακός! Με υψηλές αποδόσεις και 200+ ειδικά στοιχήματα! |+21

Νασιονάλ vs Πενιαρόλ: Είναι το πιο παλιό και παραδοσιακό ντέρμπι μισητών αντιπάλων εκτός από την Αγγλία. Το Μοντεβιδέο σηκώνεται στο... πόδι για την απόλυτη αναμέτρηση. Το πρώτο παιχνίδι των 2 ομάδων ήταν το 1900. Οι δύο ομάδες τσακώνονται ακόμα και για το ποιος ιδρύθηκε πρώτος. Η Πενιαρόλ αναφέρει το 1891 και ότι προέκυψε από ομάδα κρίκετ και η Νασιονάλ το 1899. Η Πενιαρόλ ιδρύθηκε ως επί το πλείστον από εργάτες και Άγγλους εργάτες σιδηροδρόμων. Η Νασιονάλ είχε άλλη προέλευση. Οι δύο ποδοσφαιρικοί "γίγαντες" της Ουρουγουάης από το 1932 έως το 1975 κατακτούσαν μόνο εκείνοι τίτλους. Από τις 115 σεζόν έχουν κερδίσει τις 95 με τη Πενιαρόλ να έχει προβάδισμα με 49 έναντι 46. Αντίθετα με Σέλτικ και Ρέιντζερς που είχαν εννιά σερί κατακτήσεις τίτλων καμία εκ των Πενιαρόλ - Νασιονάλ δεν έχει πάνω από 5 διαδοχικές κατακτήσεις. Η Πενιαρόλ έχει πέντε Κόπα Λιμπερταδόρες και η αντίπαλός της τρία ενώ έχουν παίξει πάνω από 500 φορές. Ματς που σημαδεύονται από μεγάλους καβγάδες, ένταση και αποβολές.

Λάτσιο vs Ρόμα: Οι δύο αυτοί "μονομάχοι" της Ρώμης δεν ενδιαφέρονται για τίτλους ή πορείες. Τους απασχολεί κυρίως και πάνω απ' όλα να τερματίζει ο ένας πιο ψηλά από τον άλλον. Λάτσιο και Ρόμα παίζουν για το ηθικό τους, την περηφάνειά τους και την ανάγκη να δείξουν πως η μία ομάδα είναι ανώτερη της άλλης. Ο Πάολο Ντι Κάνιο είχε πει ότι "οι οπαδοί των Ρόμα και Λάτσιο ενδιαφέρονται πάνω απ' όλα για να κερδίζουν το ντέρμπι. Περισσότερο και από το που θα τερματίσουν στην κατηγορία". Το 1979 το ντέρμπι της Ρώμης σημαδεύτηκε από τον θάνατο του οπαδού της Λάτσιο, Βιτσέντζο Παπαρέλι, τον οποίο σκότωσαν οπαδοί της Ρόμα πετώντας του φωτοβολίδα. Ορισμένοι θεωρούν πως η διαμάχη αυτή διέπεται και από κοινωνικές και πολιτικές διαφορές. Υπάρχουν βέβαια και ντέρμπι της Ρώμης που είχαν και τραυματισμούς και ακόμα και... οδομαχίες.

Φενερμπαχτσέ vs Γαλατασαράι: Ο Γκρειάμ Σούνες το παραδεχόταν επί σειρά ετών. Πως δεν ήταν καθόλου έξυπνο αυτό που είχε κάνει με τον πανηγυρισμό του ως τεχνικός της Γαλατά στο ματς με την Φενέρ. Ήταν ένας από τους πανηγυρισμούς που έμειναν στην ιστορία, στις 26 Απριλίου του 1996.

Μετά από τη νίκη της Γαλατάσαραι επί της Φενέρμπαχτσε με 2-1 στον τελικό του Κυπέλλου το 1996, ο τότε τεχνικός της "Γαλατά" Γκρέιαμ Σούνες αποφάσισε να "ανάψει τα αίματα" ακόμα περισσότερο. Κατά την διάρκεια των πανηγυρισμών του πήρε μία τεράστια σημαία της ομάδας του και την κάρφωσε στο κέντρο του γηπέδου, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη ένταση απ' όσο υπήρχε και με οπαδούς να ετοιμάζονται να μπουν στο γήπεδο να τον κυνηγήσουν. Δεν υπήρξε ποτέ "αγάπη" μεταξύ των 2 συλλόγων. Η Γαλατά θεωρείται πιο... ευρωπαϊκή ομάδα και η Φενέρ πιο κοντά στην ασιατική ήπειρο. Η Φενέρ μάλιστα φέρεται να είχε λάβει τις ευλογίες του ίδιου του Κεμάλ Ατατούρκ. Ιστορικά πάντως η Γαλατά είχε κερδίσει το πρώτο ντέρμπι του 1909 με ένα από τα γκολ να τα έχει βάλει ένας Άγγλος με το όνομα Χόρας Άρμιτατζ. Ανάμεσα στις δύο ομάδες αναπτύχθηκε έχθρα και για παίκτες που έφυγαν από την μία για να πάνε στην άλλη, όπως ο Ισραηλινός Χαιμ Ρεβίβο, που χαρακτηρίστηκε προδότης από τους οπαδούς της Φενέρ και μετά από μόλις έναν χρόνο στην Γαλατά υποχρεώθηκε να γυρίσει στην χώρα του.

Λίβερπουλ vs Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Η... τιτανομαχία των Άγγλων, της χώρας που ζει και αναπνέει πολλές δεκαετίες τώρα για το ποδόσφαιρο. Προφανώς και αυτές οι δύο ομάδες έχουν τα τοπικά τους ντέρμπι. Όμως οι δικές τους αναμετρήσεις είναι κάτι το ξεχωριστό. Δύο σύλλογοι που έχουν κερδίσει 38 πρωταθλήματα, όταν όλη η άλλη χώρα μαζί έχει 81. Από το 1973 έως το 2013 υπήρξαν 24 από τις κατακτήσεις τους. Η αντιπαλότητά τους είχε να κάνει ακόμα και με τις περιοχές τους και την εμπορική αξιοποίησή τους. Από το 1960 και μετά οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι άρχισαν την ποδοσφαιρική τους... αντεπίθεση καθώς πριν δεν ήταν καν οι πρώτες ομάδες στις πόλεις τους. Η αντιπαλότητά τους έχει φτάσει στα άκρα, ακόμα και με απώλειες ανθρώπων και καμία πλευρά να μην έχει την διάθεση ποδοσφαιρικά να υποχωρήσει. Είναι τέτοια η επίδρασή τους που έχουν fan clubs σε όλον τον κόσμο.

Γκρέμιο vs Ιντερνασιονάλ: Τίποτα το ουδέτερο δεν υπάρχει στην πολιτεία Ρίο Γκράντε Ντο Σουλ. Τίποτε άλλο δεν μετράει εκτός από την Γκρέμιο να θέλει να κερδίσει την Ιντερνασιονάλ και το ανάποδο. Η Γκρέμιο είναι η πιο παλιά ομάδα με έτος ίδρυσης το 1903, από μία ομάδα εύρωστων οικονομικά ατόμων. Το πρώτο ντέρμπι του 1909 είχε λήξει με θρίαμβο της Γκρέμιο με 10-0. Η ιστορία λέει τότε πως ο γκολκίπερ της Γκρέμιο είχε αφήσει το τέρμα του και μιλούσε με τους οπαδούς. Ότι ήταν τόσο εύκολο ματς για εκείνους. Η Ιντερνασιονάλ όμως στην συνέχεια ανέβηκε επίπεδο και κέρδισε τίτλους ενώ η καθεμία έχει από δύο Λιμπερταδόρες. Οι δύο ομάδες με την πάροδο των ετών μετακόμισαν σε πιο μεγάλα και σύγχρονα γήπεδα. Τα ντέρμπι αυτά είχαν πρωταγωνιστές όπως τους Ντούνγκα και Ροναλντίνιο ενώ οι οπαδοί της Γκρέμιο θεωρούνται πιο φανατικοί από εκείνους της Ιντερνασιονάλ και από τους πιο φανατικούς στην χώρα.

Ντόρμουντ vs Σάλκε: Το ντέρμπι της κοιλάδας του Ρουρ φιγουράρει στην 9η θέση. Αναμφίβολα το πιο μεγάλο ντέρμπι στην Γερμανία. Πάνε 40 και πλέον χρόνια που διεξάγεται με τη Ντόρτμουντ να έχει ιδρυθεί το 1909. Κατάφερε να σπάσει την κυριαρχία της Σάλκε τον 1947 με μία νίκη με 3-2. Τα πράγματα "αγρίεψαν" περισσότερο από το 1963 και μετά με τα οικονομικά και πολιτικά προβλήματα. Οι χούλιγκανς της Σάλκε είχαν φτιάξει τους Gelsenszene και της Ντόρτμουντ τους Borussenfront, που είχαν και φασιστικά στοιχεία. Η αντιπαλότητά τους ξεπέρασε τα γερμανικά σύνορα. Το 1997 η Σάλκε πήρε το Κύπελλο UEFA, όμως την ίδια χρονιά η Ντόρτμουντ θα έπαιρνε το Champions League. Τα επόμενα χρόνια και οι δύο ομάδες θα είχαν τα σκαμπανεβάσματά τους. Η Ντόρτμουντ πάντως είχε 13 ματς χωρίς νίκη σε ντέρμπι από το 1998 έως το 2005. Υπήρχαν και μεταγραφές που τους δίχασαν όπως του διεθνούς Αντρέας Μέλερ που πήγε από τη Ντόρτμουντ στην Σάλκε.

Εδώ ποντάρεις με υψηλές αποδόσεις στη Super League. |21+