Ο Ουαλός αμυντικός έχει αποδείξει πως έχει ένα από τα καλύτερα αριστερά πόδια που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Στο παιχνίδι της Γουίκομ με τη Λίνκολν για την LeagueOne (τρίτη κατηγορία), σκόραρε με απευθείας χτύπημα φάουλ αλλά και με δύο απευθείας εκτελέσεις κόρνερ!

Το ένα από αυτά τα κόρνερ, ωστόσο, χρεώθηκε αυτογκόλ, αφού η μπάλα κόντραρε και άλλαξε τελείως πορεία για να καταλήξει στα δίχτυα.

Joe Jacobson’s left foot is one of the best in the world.

Set piece hat-trick including scoring from two corners.

See it to believe it. pic.twitter.com/w8Zhz03zFq

— Football HQ (@FootbaII_HQ) September 8, 2019