Αντρες και γυναίκες θα παίρνουν τα ίδια χρήματα στην Εθνική Φινλανδίας

Στο παγκόσμιο γυναικείο ποδόσφαιρο και ειδικά μετά το καλοκαιρινό επιτυχημένο Μουντιάλ, η μεγαλύτερη απαίτηση είναι να εξισωθούν κάποια στιγμή οι μισθοί με εκείνους των αντρών. Σε συλλογικό επίπεδο η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, καθώς το αντρικό ποδόσφαιρο έχει απείρως μεγαλύτερα έσοδα και επομένως, πληρώνει και καλύτερα.

Ωστόσο, σε εθνικό επίπεδο, μετά τη Νορβηγία, ήταν η σειρά της Φινλανδίας να δώσει τα ίδια χρήματα και στις γυναίκες που φορούν το εθνόσημο. «Ιδια όνειρα, ίδιοι στόχοι, ίδιο παιχνίδι, ίδια συμβόλαια», έγραψε στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter η Εθνική Φινλανδίας, ανακοινώνοντας την εν λόγω εξίσωση μισθών.

Same dreams, same goals, same game, same contract - Proud to announce that we have equal contracts for the women’s and men’s national teams?￰゚ヌᆱ?¬レᄑ️ #OiSuomiOn @helmarit @huuhkajat #strongertogether https://t.co/rFqOl0LrwA

— Suomen Palloliitto (@Palloliitto) September 4, 2019