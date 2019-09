Φύτεψαν 300 δέντρα σε γήπεδο για να ευαισθητοποιήσουν για την κλιματική αλλαγή!

Η ιδέα και το κόνσεπτ ανήκουν στον καλλιτέχνη, Klaus Littmann, ο οποίος μετέτρεψε το συγκεκριμένο γήπεδο σε δάσος.

Μάλιστα, εκεί, είχαν διεξαχθεί παιχνίδια για το Euro 2008 και αυτή τη στιγμή, 11 χρόνια μετά, δεν θυμίζει σε τίποτα το γήπεδο στο οποίο λάμβαναν χώρα οι αναμετρήσεις του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Σκοπός του πρότζεκτ που έχει πάρει τη μορφή έκθεσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, είναι να ενταθούν και να αυξηθούν οι κουβέντες με τις οποίες ο κόσμος θα ευαισθητοποιηθεί ακόμα περισσότερο για την κλιματική αλλαγή και τον αρνητικό αντίκτυπο των ενεργειών του ανθρώπου σε αυτό το κομμάτι.

From @CNN: A picture essay on how @littmann_klaus's FOR FOREST has transformed Wörthersee Football Stadium in Klagenfurt hinto a magnificent forest #forforesthttps://t.co/iFFVsmbyfz

— FOR FOREST (@forforest_art) September 6, 2019