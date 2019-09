Ρέιντζερς: Οπαδός θίγει με εμετικό τρόπο την αδικοχαμένη αδερφή του Μπράουν (vid)

Η Σέλτικ πήρε το πρώτο old firm της νέας αγωνιστικής περιόδου, αφού, το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής επιβλήθηκε 2-0 της Ρέιντζερς χάρη σε γκολ των Έντουαρντ και Χέις.

Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και προκαλεί αηδία, είναι αυτό όπου ένας ανεγκέφαλος οπαδός των Ρέιντζερς θίγει τη μνήμη της αδερφής του Μπράουν, έχοντας βρεθεί κοντά στο σημείο από το οποίο οι παίκτες της Σέλτικ αποχωρούσαν από το «Άιμπροξ» και έμπαιναν στο πούλμαν της ομάδας.

«Τι κάνει η αδερφή σου;» ήταν η ερώτηση του οπαδού, με τον Μπράουν να κοντοστέκεται και να δίνει ένα τρομερό βλέμμα ως απάντηση, διατηρώντας την ψυχραιμία του, πράγμα σπάνιο για τον αρχηγό των «καθολικών».

Η αδερφή του Σκοτ Μπράουν «έφυγε» το 2008 έχοντας νικηθεί από τον καρκίνο...

This is disgusting on so many levels. Scott Brown's sister passed away, at just 21 years of age, from cancer.

Full respect to Scott Brown for keeping so calm in that situation.

Rangers have confirmed they will ban the 'fan' for life once he is identified. https://t.co/DuTDxucwyp

