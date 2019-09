Φέργκιουσον σε Κριστιάνο: «Σε είχα 17χρονών, τώρα είσαι σπουδαίος άνδρας και αθλητής»

Ο Σκωτσέζος θρύλος και πρωτεργάτης τεράστιων επιτυχιών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, την οποία και ανέβασε στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου με τα 20 πρωταθλήματα, είπε στο βίντεο που προβλήθηκε στην εκδήλωση, κατά την οποία ο Κριστιάνο αναδείχθηκε για 10η φορά στην καριέρα του κορυφαίος Πορτογάλος παίκτης:

«Συγχαρητήρια για το σπουδαίο σου επίτευγμα. Συγγνώμη που δεν είμαι μαζί σου εκεί. Κοιτάζω πίσω το χρόνο όταν σε είχα στην ομάδα ως 17 χρονών παιδί και τώρα έχεις ωριμάσει ως άνδρας και είσαι σπουδαίος αθλητής.

Θα ήθελα να πω σε εσένα, την μητέρα σου, την οικογένειά σου και όλα τα παιδιά σου να είστε όλοι καλά, συγχαρητήρια. Είναι τεράστια χαρά μου που σε γνωρίζω, που έχω δουλέψει μαζί σου και που έχω δει την εξέλιξή σου στο ποδόσφαιρο».

Video: Sir Alex Ferguson’s message to Cristiano Ronaldo as he was given the best Portuguese player award. #MUFC

pic.twitter.com/ZO3IKpKaN7

— ManUnitedZone (@ManUnitedZone_) September 3, 2019