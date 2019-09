Κομπανί: Πήρε την πρώτη νίκη και κέρασε μπύρες! (pics & vid)

Το ξεκίνημα του θρύλου της Μάντσεστερ Σίτι ως παίκτης – προπονητής στην Άντερλεχτ ήταν κάκιστο και χρειάστηκε τεράστια υπομονή από διοίκηση και κόσμο.

Το γεγονός πως η ομάδα του μετρούσε δυο βαθμούς σε πέντε αγωνιστικές, αποτέλεσε το χειρότερο ξεκίνημα των τελευταίων 20 ετών και παράλληλα, έκανε τους διοικούντες το κλαμπ να πάρουν την απόφαση να του δώσουν εντολή ώστε ν' αφήσει τον συνεργάτη του στον πάγκο τις ημέρες των αγώνων κι εκείνος απλά να επικεντρωθεί στην άμυνα, ως παίκτης.

Τελικά, η πρώτη νίκη για τη φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα ήρθε απέναντι στη Σταντάρ Λιέγης, το βράδυ της περασμένης Κυριακής και από τη χαρά του ο Κομπανί κέρασε μπύρες τους οπαδούς της ομάδας που βρίσκονταν σε παμπ κοντά στο γήπεδο, ώστε να το γιορτάσουν και να τους ευχαριστήσει για τη στήριξη στα δύσκολα.

Kompany gave a two-minute speech to around 40 fans in a pub next to Anderlecht’s stadium after they won their first match of the season by beating rivals Standard Liege pic.twitter.com/vOYXCMTpvX

Here’s Kompany doing his thing. So after the game he just walked out of the stadium, did a load of selfies with fans, then ducked into a pub over the road. A Belgian Mary D’s. https://t.co/MdwdCHhhhv pic.twitter.com/aSMqpvFwYh

