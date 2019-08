Βραβεύτηκε από την UEFA και... παραλήρησε ο Κοντονά (vid)

Ο Ερίκ Καντονά έδωσε μυθικό λόγο, που δεν έβγαζε κανένα απολύτως νόημα, κατά τη διάρκεια της βράβευσής του από την UEFA για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο. Ο Γάλλος ανάγκασε όλους όσους βρίσκονταν στην αίθουσα, ανάμεσά τους οι Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο, να τον κοιτάζουν με ανοιχτό το στόμα...

«Είμαι εδώ για να διαδώσω το ηλιοβασίλεμα και ουράνια τόξα. Σύντομα η επιστήμη θα είναι σε θέση να σταματήσει τη γήρανση των κυττάρων και θα γίνουμε αιωνόβιοι. Μόνο τα δυστυχήματα, τα εγκλήματα και οι πόλεμοι θα μπορούν να μας σκοτώσουν, αλλά δυστυχώς τα εγκλήματα και οι πόλεμοι θα αυξηθούν. Αγαπώ το ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ», είπε ο Καντονά...

