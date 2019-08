Η Αϊντχόφεν όχι μόνο πρόλαβε να δηλώσει τον Κώστα Μήτρογλου στο όριο πριν το ματς με τον Απόλλωνα Λεμεσού, αλλά ο Έλληνας επιθετικός έκανε και το ντεμπούτο του, περνώντας ως αλλαγή. Το νούμερο 57, το οποίο φόρεσε, προκάλεσε αίσθηση, όμως όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος αυτό έγινε λόγω βιασύνης. Πλέον, ο Mitrogol θα φοράει το νούμερο 11.

Ja, die wedstrijd tegen Apollon was voor Mitroglou ook gek. Ineens was hij PSV’er en ineens viel hij in en deed dat nog alleraardigst ook. Hij was zelfs zo kort bij @PSV, dat hij maar twee spelers van naam kende. Maar dat levert geen problemen op, aldus Mitroglou. #omroepbrabant pic.twitter.com/VNc8Be8Iwo

— Job Willemse (@JobWillemse10) August 26, 2019