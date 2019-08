Αποβολή... φιάσκο του Στεργιάκη! (vid)

Στο ντέρμπι με τη Λουντογκόρετς ο Αντώνης Στεργιάκης αντίκρισε την κόκκινη κάρτα χωρίς να έχει καταλάβει τον λόγο... Ο 20χρονος γκολκίπερ της Σλάβια βγήκε έξω από την περιοχή του κι έδιωξε με τα πόδια, ωστόσο μόνο ο διαιτητής πίστεψε πως χρησιμοποίησε τα χέρια.

WORST red card ever? Slavia Sofia goalkeeper Antonis Stergiakis got sent off against Ludogorets for a non-existing handball... Fun fact: the ref in charge is also a member of the Bulgarian parliament pic.twitter.com/JJebWnnRSn