Η PSV δημοσίευσε βίντεο με την... τρελή Πέμπτη του Έλληνα επιθετικού στον ολλανδικό σύλλογο, στο νέο κεφάλαιο που άνοιξε στην καριέρα του μετακομίζοντας στην Eredivisie.

Από τη φωτογράφηση με τη φανέλα της νέας του ομάδας το πρωί, στην ενσωμάτωση στην αποστολή και τα σχέδια του προπονητή του το απόγευμα και τη συμμετοχή με αλλαγή στο ματς με τον Απόλλωνα Λεμεσού, κάνοντας ντεμπούτο με εμφάνιση στα προκριματικά του Europa League.

Και φυσικά, ήρθαν και οι πρώτοι πανηγυρισμοί με τον κόσμο της PSV...

Δείτε το βίντεο με την πρώτη μέρα του MitroGoool, όπως τον αναφέρει πλέον η Αϊντχόφεν:

Sooo, how was your Thursday @kmitroglou? #MitroGoool pic.twitter.com/CVCXfzGOL2

— PSV (@PSV) August 23, 2019