Έπαιξε 50χρονος προπονητής σε ματς κόντρα στους Νέους της Σέλτικ! (vid)

Ο Λένον, πέρασε με αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο και φυσικά ήταν... σαν τη μύγα μες στο γάλα, αφού ένας γκριζομάλης με φανερό το πολύ κατώτερο επίπεδο φυσικής κατάστασης από τους υπόλοιπους, τα έβαλε με παιδιά που ήταν μέχρι και 33 χρόνια μικρότερα από εκείνον σε ηλικία!

Το παιχνίδι διεξήχθη για το Glasgow Cup και η εμφάνιση του 50χρονου κόουτς ήταν η πρώτη έπειτα από τα 11 χρόνια που έχουν περάσει από τη μέρα που αποσύρθηκε από την ενεργό δράση!

