Ο Ισπανός τερματοφύλακας της Λίβερπουλ, απέκρουσε το χτύπημα του Τάμι Άμπραχαμ για να χαρίσει στη Λίβερπουλ το Super Cup Ευρώπης για το 2019 και να φτάσει στο σύνολο των 46 τροπαίων, ξεπερνώντας τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Βάσει των νέων κανονισμών που έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζονται και υπάρχει συγκεκριμένο περιστατικό και στο Παγκόσμιο Κύπελλο των Γυναικών, στη Γαλλία, το φετινό καλοκαίρι.

Αν ο τερματοφύλακας δεν πατάει με το ένα πόδι την τελική γραμμή, τότε με τη συμβουλή του VAR το χτύπημα θα επαναλαμβάνεται. Αυτό δεν έγινε ποτέ στην περίπτωση του Άντριαν με τον Άμπραχαμ.

Λόγω των αντιδράσεων που προκλήθηκαν, ο επικεφαλής διαιτησίας της UEFA, Ρομπέρτο Ροσέτι, τοποθετήθηκε και ανέφερε πως: «Θα υποδεικνύεται παράβαση κανονισμού από τους τερματοφύλακες μόνο αν είναι κάτι οφθαλμοφανές και ξεκάθαρο...».

Την ίδια στιγμή, στη Γερμανία τονίζουν ότι στα ματς της Bundesliga αλλά και της δεύτερης κατηγορίας, το συγκεκριμένο κομμάτι δεν θα το τηρούν κατά γράμμα, ενώ, ο Γκάρι Λίνεκερ «έκραξε» το VAR, το οποίο έχει αναστατώσει το ποδόσφαιρο.

Adrian penalty save update.

Been informed that Roberto Rosetti, UEFA Chief Refereeing Officer, briefed before the Super Cup that goalkeepers will only be penalised by VAR for leaving line if it's a blatant and clear violation of new law. #LIVCHE #SuperCup #LFC #CFC pic.twitter.com/stVo9R8q7x

— Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) August 15, 2019