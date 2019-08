Ο Βραζιλιάνος φορ, πέρασε με αλλαγή στο παιχνίδι της Τετάρτης απέναντι στην Τσέλσι στο Vodafone Park και έκανε δυο ασίστ στον Μανέ για τα δυο γκολ του Σενεγαλέζου στο δεύτερο ημίχρονο της κανονικής διάρκειας και την παράταση.

Στην απονομή, πανηγύριζε σαν μικρό παιδί, αλλά... ήθελε πρώτα να δει τα κομφετί στον ουρανό!

Firmino the mad bastard is not happy until the confetti comes out. You just have to love him pic.twitter.com/v3ncopYYP3

— Green Scouser (@Green_Scouser) August 14, 2019