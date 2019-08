Ο Καντέ μάρκαρε τον... Φαν Ντάικ σε κόρνερ! (pic)

Ο Γάλλος χαφ των «μπλε» δεν δειλιάζει πουθενά. Όσο ντροπαλός, συνεσταλμένος και ήρεμος είναι ως άνθρωπος, άλλο τόσο θρασύς και με τρομερή εμπιστοσύνη στον εαυτό του είναι στον αγωνιστικό χώρο.

Έτσι, στο παιχνίδι για το Super Cup, το βράδυ της Τετάρτης, έφτασε σε σημείο να μαρκάρει τον Φαν Ντάικ σε εκτέλεση κόρνερ για τους «κόκκινους», παρά τη μεγάλη διαφορά ύψος και σωματοδομής τους!

N'golo Kante marking Van Dijk

This lil man is an absolute beauty <3 Nice tactic from Lampard, he knows no man is heartless enough to push Kante pic.twitter.com/T2YxA0h08Y

— Chelsea Memes Corp (@ChelseaMemesCor) August 15, 2019