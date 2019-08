Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, ο τερματοφύλακας οφείλει να έχει το ένα πόδι πάνω στη γραμμή προτού αποφασίσει σε ποια πλευρά θα πέσει για να μην επιτρέψει στον αντίπαλο να σκοράρει από την άσπρη βούλα.

Ο Άμπραχαμ είδε τον Άντριαν να του λέει «όχι» με το πόδι και να χαρίζει στη Λίβερπουλ το Super Cup Ευρώπης για το 2019, με τον Γκάρι Λίνεκερ να σχολιάζει για τη φάση πως στο δωμάτιο ελέγχου του VAR «είχαν κοιμηθεί γιατί πήγε αργά μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι...».

It ended so late that they’d probably fallen asleep. https://t.co/4i2EnFF53t

— Gary Lineker (@GaryLineker) August 14, 2019