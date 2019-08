Λίβερπουλ-Τσέλσι: Από το 2003 και μετά τις «μονές» χρονιές το σηκώνει η κάτοχος του Champions league (pic)

Ήταν να μην πάρει φόρα η Λίβερπουλ, με τους «κόκκινους» μετά το Champions League να κατακτούν και το Super Cup. Κάτι αναμενόμενο πάντως, καθώς από το 2003 ως και σήμερα, τις... μονές χρονιές ο συγκεκριμένος τίτλος πηγαίνει στις ομάδες που έχουν σηκώσει το Champions League και μένει να δούμε πότε αυτό το σερί θα σταματήσει.

2003 Milan

2005 Liverpool

2007 Milan

2009 Barça

2011 Barça

2013 Bayern

2015 Barça

2017 Madrid

2019 Liverpool

Last nine #SuperCup in an odd year have been won by the current Champions League champion. You already know who to bet on in 2021

— MisterChip (English) (@MisterChiping) August 14, 2019