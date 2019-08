Σκωτία: Έψαχναν τη μπάλα σαν... παιδιά κάτω από αυτοκίνητο! (vid)

Η Νταντί Γιουνάιτεντ πήρε τη νίκη εκτός έδρας με το τελικό 2-1 για τη 2η αγωνιστική της Championship Σκωτίας, ωστόσο, το περιστατικό με τη μπάλα και το ball-boy που επιστρατεύθηκε, κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Εκεί που πήγε η μπάλα, δεν μπορούσε να μπει κανείς ποδοσφαιριστής κι έτσι μόνο παιδί θα χωρούσε για να τη βγάλει, σε στιγμιότυπο που θύμισε σε όλους τις εποχές που σαν παιδιά επιχειρούσαμε να πάρουμε τη μπάλα όταν σκάλωνε κάτω από αυτοκίνητα!

We briefly interrupt this match to bring you Scottish football’s first great moment of the season. Enjoy. pic.twitter.com/g1kZcqGqM6

— FootballJOE (@FootballJOE) August 9, 2019