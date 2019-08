Ρονάλντο, Μουρίνιο και Νεϊμάρ στα ματς της ζωής τους (vid)

Το “DAZN” είναι μία πλατφόρμα sports streaming και δημιουργεί εκπληκτικές εκπομπές. Αυτή τη φορά έστησε μία σειρά ντοκιμαντέρ με τα παιχνίδια που άλλαξαν τις ζωές και τις καριέρες διάσημων σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου. Κριστιάνο Ρονάλντο, Μπουρίνιο και Νεϊμάρ αφηγούνται οι ίδιοι on camera τα συναισθήματα και τις εμπειρίες των πιο σπουδαίων αγώνων τους και το trailer δείχνει ότι θα είναι πραγματικά εκπληκτικό.

Every athlete has moments that define their career. #DAZN gives fans an in-depth look of the games that defined the careers of @neymarjr @Cristiano and José Mourinho in the new #DAZNOriginals, The Making Of. pic.twitter.com/JCLcDig6mA

— DAZN (@daznglobal) August 1, 2019