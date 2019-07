Ο Έλληνας στόπερ δέχθηκε 2 κίτρινες μέσα σε 2 λεπτά και αποβλήθηκε από το φιλικό κόντρα στην Ρεάλ

Από το φιλικό έχει αποβληθεί και ο Νάτσο στο 9ο λεπτό, ενώ η ομάδα της Premier League προηγείται με 2-0 με τους Λακαζέτ και Ομπαμεγιάνγκ.

Δείτε την 2η κίτρινη του Σωκράτη πάνω στον Μόντριτς

40' Second Yellow Card! Sokratis sent off #RMTour #Arsenal 10 men a side equal pic.twitter.com/VT9EQoBR3T

— Goal GIFs (@gifs_goal) July 23, 2019