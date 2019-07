Ο Βραζιλιάνος χαφ της Τσέλσι έβαλε τα πόδια του στη φωτιά στη φάση με τον Γάλλο επιθετικό που μετακινήθηκε φέτος το καλοκαίρι στους «μπλαουγκράνα» και τον έκανε να χρειαστεί την βοήθεια του ιατρικού επιτελείου.

Προφανώς και υπήρξε ανησυχία και εκνευρισμός στους Καταλανούς με την δύναμη που έβαλε ο Ζορζίνιο στη φάση, όμως, ο Γκριεζμάν συνέχισε και απλά αντικαταστάθηκε στο πλαίσιο των αλλαγών, στην ανάπαυλα...

Antonio Griezmann got lucky as he survived this horrible tackle..

Please Follow us for more videos#antoniogriezmann #griezmann #chevsBarca #barcelona #fcb #barca #chelsea pic.twitter.com/CQ8PSzq3Vu

