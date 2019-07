Στη σελίδα της Τσέλσι στο twitter δημοσιεύθηκε βίντεο από την τελευταία συνάντηση με τους «μπλαουγκράνα» στα ημιτελικά του Champions League πίσω στο 2012 και την μεγαλειώδη πρόκριση στον τελικό του Μονάχου.

Η Μπαρτσελόνα, μόλις αντίκρισε τη δημοσίευση σχολίασε: «Αυτό είναι το throwback από τις εποχές που παίζατε στο Champions League;», με τους Λονδρέζους να έχουν έτοιμη την απάντηση, γράφοντας:

«Ας μη σχολιάσουμε τα throwback στο Champions League, ειδικά μετά τη χρονιά που είχατε...».

Best not to mention Champions League throwbacks after the year you've had... https://t.co/tCB0MZTv02

