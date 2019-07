Το σοκαριστικό video της κατάρρευσης του Ρουμάνου τεχνικού (vid)

Εφιαλτικές στιγμές στη Ρουμανία, όταν ο τεχνικός της Ντιναμό Βουκουρεστίου, Έουγκεν Νεάγκοε, κατέρρευσε στον πάγκο. Οι γιατροί έκαναν τα πάντα για να τον επαναφέρουν στη ζωή (η καρδιά του σταμάτησε για αρκετά λεπτά) και τα κατάφεραν. Η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή, με τον ίδιο να επικοινωνεί με το περιβάλλον και να... ρωτά «Ποιο ήταν το τελικό αποτέλεσμα;». Δείτε το σοκαριστικό video της κατάρρευσης του Ρουμάνου τεχνικού...

The shocking news of the season in Romanian football: Dinamo manager Eugen Neagoe suffered a cardiac arrest during the derby game vs Craiova last night. This video is really shocking, but it shows exactly what happened during the minutes which decided the man's life. pic.twitter.com/bLfzGLYT1h

— Emanuel Roşu (@Emishor) July 22, 2019