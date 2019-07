Γιουβέντους - Τότεναμ 3-2: Ο Κέιν «σκότωσε» τον Κριστιάνο από το κέντρο στο 93'! (vids)

Η Τότεναμ άνοιξε το σκορ στο 31ο λεπτό όταν από γρήγορη επίθεση που εξέφρασε ο Σον, μοίρασε δεξιά στον Πάροτ, αυτός ανάγκασε τον Μπουφόν να πέσει για να διώξει, όμως ο Λαμέλα δεν γινόταν να χάσει το «ριμπάουντ» και έγραψε το 1-0.

Η ανατροπή ήρθε μέσα σε τέσσερα λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Αρχικά ο Γκονζάλο Ιγουαΐν – που πέρασε με αλλαγή μετά την ανάπαυλα – ολοκλήρωσε σωστά με χαμηλό πλασέ μια πολύ όμορφη φάση με γρήγορη εναλλαγή της μπάλας από τους «μπιανκονέρι», ενώ στο 61' από γύρισμα του Ντε Σίλιο από αριστερά, ο Κριστιάνο στην κίνηση έκανε το δεξί σουτ για το 2-1 και το... Siuuuuu!

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ αποχώρησε λίγα λεπτά αργότερα για ν' αφήσει τη θέση του στον Ματέους Περέιρα και μόλις μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για το ντεμπούτο του ο Ντε Λιχτ αντί του Μπονούτσι, έγινε το 2-2. Από εξαιρετική κάθετη του Τανγκί Ντομπελέ, ο Λούκας Μόουρα τρύπωσε στο κενό και με προβολή ισοφάρισε στο 65'.

Ο Ιγουαΐν που από κάποιο σημείο και μετά πήρε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, έχασε ευκαιρία σε διαγώνιο χαμηλό σουτ στο 83ο λεπτό, παρουσιάζοντας πάντως εικόνα που δείχνει πόσο παλεύει για να κρατηθεί στο ρόστερ... Η δεύτερη ανατροπή στο ματς θα σημειωνόταν στις καθυστερήσεις, με τον Χάρι Κέιν να σουτάρει αμέσως από το κέντρο έπειτα από το λάθος του Ραμπιό στην πίεση του Μόουρα και η μπάλα να «κρεμάει» τον Σέζνι για ένα καταπληκτικό γκολ και τη διαμόρφωση του 3-2 υπέρ των «σπιρουνιών».

Amazing action from @SpursOfficial's 17 y/o Troy Parrott against Juventus.

Dribble, forward pass, run, support in attack then shot. Buffon saved but Lamela scored for the lead.

Great move from Spurs youngster. Very interesting prospect.#JuveTottenham #Tottenham pic.twitter.com/lVJERTGQFA

— Dino Grgić (@Dino_Grgic) July 21, 2019