Η συνάντηση του Κλοπ με τους παλιόφιλους από τη Ντόρτμουντ (vids)

Ο νυν τεχνικός των «κόκκινων» και φυσικά Πρωταθλητής Ευρώπης από την 1η ημέρα του περασμένου Ιούνη, συνάντησε ξανά τους παλιούς συνεργάτες του, είχε μια μεγάλη αγκαλιά για όλους και φυσικά χάρηκε ιδιαίτερα που ξαναείδε παίκτες όπως ο Ρόις και Χούμελς (που επέστρεψε φέτος από τη Μπάγερν).

Μάλιστα, στα social media της Ντόρτμουντ, ανέφεραν πόσο τους... έλειψε το γέλιο του Κλοπ, τον οποίο χαρακτήρισαν «παντοτινό φίλο»...

Friends for life pic.twitter.com/bWMOP1Iwgc

Who else missed that laugh pic.twitter.com/UhvZjCoZO8

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) July 19, 2019