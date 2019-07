«Έφυγε» ο πιτσιρίκος που είχε μοιραστεί με τον Κέιν το «Χρυσό Παπούτσι» του Μουντιάλ...

Ο διεθνής φορ της Τότεναμ είχε μια ιδιαίτερη στιγμή με τον Μπεν Γουίλιαμς, στο πρώτο ματς των «τριών λιονταριών» μετά την πορεία μέχρι και τα ημιτελικά του περσινού Μουντιάλ που διεξήχθη στη Ρωσία.

Στο εντός έδρας παιχνίδι με τους Ισπανούς, ο μικρός που πάλευε με την αρρώστια, είχε συνοδεύσει τον Κέιν στο γήπεδο, είχαν φωτογραφηθεί μαζί με το «Χρυσό Παπούτσι» που κατέκτησε ο Άγγλος στράικερ στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όμως πλέον, ο πιτσιρίκος δεν είναι ανάμεσά μας...

«Είμαι πολύ λυπημένος που έμαθα για τον χαμό του Μπεν Γουίλιαμς... Ήταν τιμή μου να τον συναντήσω στο ματς με την Ισπανία και μοιραστήκαμε μαζί μια ιδιαίτερη στιγμή. Οι σκέψεις μου είναι στην οικογένειά του...» έγραψε ο ποδοσφαιριστής στα social media.

Very sad to hear that Ben Williams passed away recently. It was an honour to have met him at the Spain game and shared a special moment with the golden boot. My thoughts are with his family. pic.twitter.com/fpkzT2YxOb

— Harry Kane (@HKane) July 15, 2019