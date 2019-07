Μάνατζερ χαστουκίζει προπονητή στη Ρουμανία! (vid)

Σάλος έχει ξεσπάσει στη Ρουμανία, όταν η κορυφαία μάνατζερ της χώρας, Αναμαρία Προντάν χαστούκισε τον προπονητή της Αστρα, Νταν Αλέξα αμέσως μετά το τέλος του ματς με τη Μποτοσάνι. Οι λόγοι του επεισοδίου δεν έχουν γίνει γνωστοί, ωστόσο φήμες μιλούν για... ροζ σκάνδαλο. Θυμίζουμε, πως η νυν μάνατζερ και πρώην play mate είναι παντρεμένη με τον Ρουμάνο τεχνικό, Ρέγκεκαμπφ!

Breaking: Agent and former Playmate Anamaria Prodan punched Astra manager Dan Alexa. She was unhappy with Alexa seeing someone after the game vs Botosani. Fabulous story. Really amazing stuff. pic.twitter.com/LoDOvGY0rQ

— Emanuel Roşu (@Emishor) July 13, 2019