Ο Μήτρογλου αποχαιρέτησε τον Ζόνας που σταμάτησε το ποδόσφαιρο (pic & vid)

Βρέθηκαν μαζί στην επίθεση της Μπενφίκα για δύο σεζόν (2015-'17) και με εξαίρεση ένα Κύπελλο, κατέκτησαν κάθε διαθέσιμο τίτλο στην Πορτογαλία σε αυτό το διάστημα. Λογικό κι επόμενο ο Κώστας Μήτρογλου να έχει τις καλύτερες αναμνήσεις από τον τότε συμπαίκτη του, Ζόνας και να του στέλνει τις ευχές του για την επόμενη μέρα της ζωής του. «Ηταν πραγματικά απολαυστικό το να παίζω μαζί σου. Σου εύχομαι υγεία και κάθε καλό σε οτιδήποτε κι αν επιλέξεις να κάνεις από εδώ και στο εξής», ήταν το μήνυμα του Ελληνα επιθετικού μέσω Twitter.

Ο 35χρονος Βραζιλιάνος φορ αποφάσισε να κρεμάσει τα εξάταπά του, ολοκληρώνοντας μία σπουδαία καριέρα σε Γκουαρανί, Σάντος, Πορτουγκέζα, Βαλένθια και Μπενφίκα. Στους Αετούς της Λισσαβώνας βρέθηκε το 2014 και σε 183 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, σκόραρε 137 φορές. Το φινάλε της καριέρας του ήταν δηλαδή και το σημαντικότερο. Επίσης, φόρεσε 12 φορές τη φανέλα της Σελεσάο και βρήκε δίχτυα τρεις φορές.

Its been a real pleasure playing alongside you @Jonas_Gol !

Wish you health and all the best to whatever you chose to do from now on! pic.twitter.com/rPIpssQg5a

— Kostas Mitroglou (@kmitroglou) July 10, 2019