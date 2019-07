Οι διαφορετικές και τρομερά διδακτικές διακοπές του Ντεπάι... (pics)

Ο Ολλανδός επιθετικός που φαίνεται να θέλει ν' αποχωρήσει το φετινό καλοκαίρι από τη Λυών, αλλά δηλώνει πολύ πιο ώριμος απ' ότι έδειξε και υπήρξε στο πρόσφατο παρελθόν, φρόντισε να κάνει κάτι με το οποίο βοήθησε και τον εαυτό του, αλλά και μικρά παιδιά...

Επισκέφθηκε τη Γκάνα και για λίγες μέρες έζησε όπως τα πιτσιρίκια στο σχολείο... Κυκλοφορούσε με τη φόρμα των παιδιών, κοιμόταν στις εστίες όπου ξεκουράζονται και διανυκτερεύουν οι μικροί, ενώ, ακολουθούσε κανονικά το καθημερινό τους πρόγραμμα...

Μεγάλο σχολείο, στην κυριολεξία. Και φυσικά, οι μέρες που πέρασε εκεί ήταν γεμάτες χαρά και για τους μικρούς που τον είχαν μαζί τους σε πολύ ταπεινές στιγμές...

Memphis Depay on a trip to Ghana.

He wore the students clothes, slept where they slept and helped provide financial support to the school.

What a man. pic.twitter.com/HHUfutE2ZR

