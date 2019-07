Ο Άγιαξ αγόρασε σελίδες εφημερίδων και «έντυσε» πούλμαν για ν' αποχαιρετήσει τον Ντε Γιόνγκ! (pics)

Ο εκ των μεγάλων πρωταγωνιστών στην πορεία που σημείωσε ο μαγικός Άγιαξ του Τεν Χαγκ την περασμένη αγωνιστική περίοδο, με την κατάκτηση πρωταθλήματος και Κυπέλλου στην Ολλανδία και με την παρουσία στα ημιτελικά του Champions League, μετακομίζει μόνιμα στη Βαρκελώνη για να συνεχίσει την καριέρα του στη Μπαρτσελόνα.

Οι «μπλαουγκράνα» τον είχαν αποκτήσει εδώ και αρκετούς μήνες, ωστόσο, ο παίκτης θα παρέμενε μέχρι τον Μάιο στο Άμστερνταμ και ανοίγει το νέο κεφάλαιο από το φετινό καλοκαίρι.

Ο Άγιαξ, αγόρασε σελίδες στις καταλανικές εφημερίδες Sport και MundoDeportivo για να του ευχηθεί τα καλύτερα για το μέλλον, ενώ, «έντυσε» και ένα ολόκληρο λεωφορείο με τη μορφή του και το ίδιο μήνυμα για καλή επιτυχία!

​

This is a very good example of Ajax's improved marketing strategy. They updated their corporate identity, shared it everywhere they could and went international on their social media platforms. The fanbase is growing rapidly, which will pay dividends sooner or later. pic.twitter.com/1GmhhSIVYT

— Sjors van Veen (@SjorsvVeen) July 5, 2019