Τρέλα σε... φιλικό προετοιμασίας της Τσάρλτον, επιτέθηκαν στον διαιτητή και διεκόπη το ματς! (vids)

Αδιανόητα σκηνικά εκτυλίχθηκαν στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας της Τσάρλτον στη Μάλαγα, όπου το αγγλικό κλαμπ κάνει προπονήσεις αυτό τον καιρό ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Το παιχνίδι με την Gaz Metan Medias δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, αφού, λίγο μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, η υπόδειξη του ρέφερι για πέναλτι υπέρ των Άγγλων προκάλεσε... τον απόλυτο χαμό.

Οι Ρουμάνοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα, οι Βαλεντίν Κρέτου και Μάριους Κονσταντίν φέρονται να χειροδίκησαν εις βάρος του διαιτητή πάνω στην ένταση, οι παίκτες των δύο ομάδων πιάστηκαν στα χέρια και εν τέλει η ομάδα του Έντουαρντ Ιορντανέσκου αποχώρησε από το γήπεδο!

Στην Τσάρλτον είδαν την αστεία πλευρά της κατάστασης, έβαλαν τον δικό τους τερματοφύλακα στην εστία και εκτέλεσαν μόνοι τους το πέναλτι που κέρδισαν!

HIGHLIGHTS

— Charlton Athletic FC (@CAFCofficial) July 4, 2019