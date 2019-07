Φανέλα με... κοιλιακούς και πανοπλία αρχαίου πολεμιστή παρουσίασε η Μπράγκα! (pics & vid)

Οι Πορτογάλοι, παρουσίασαν τη συνεργασία τους με την εταιρεία Hummel για τον αγωνιστικό εξοπλισμό της αγωνιστικής περιόδου 2019-2020 και πέρα από τις κλασσικές φανέλες για τα εντός και τα εκτός έδρας ματς, η 3η εμφάνιση προκάλεσε... απορίες και γέλια.

Πρόκειται για μια φανέλα στην οποία υπάρχει σχέδιο κοιλιακών και πανοπλίας, με το στυλ να παραπέμπει σε αρχαίο πολεμιστή...

And now for something truly special. The 2019/20 @SCBragaOficial third kit pic.twitter.com/9jS0c2394K

— hummel (@hummel1923) July 1, 2019