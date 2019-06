«Κράξιμο» στον Μπουφόν, οδηγούσε με 155χλμ./ώρα δίχως ζώνη (pic)

Ο θρύλος της Γιουβέντους και πρώην, πλέον, τερματοφύλακας της Παρί Σεν Ζερμέν, οδηγούσε και έβγαλε φωτογραφία, στην ανάρτηση της οποίας στα social media, έγραψε:

«Το ταξίδι έχει πάντοτε έναν απαράβατο κανόνα. Δεν επιστρέφεις ποτέ ο ίδιος που ήσουν... Επιστρέφεις διαφορετικός».

Τί το ήθελε, όμως; Ο κόσμος είδε ότι το κοντέρ έγραφε 155 χλμ./ώρα και ο Μπουφόν δεν φορούσε ζώνη, με αποτέλεσμα να δεχθεί κριτική και να γίνει θέμα συζήτησης στα media...

L’unica regola del viaggio è non tornare come sei partito. Torna diverso.

Travel only has one rule don't come back the same as you left. Come back different. pic.twitter.com/TnEsPgNty1

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) June 20, 2019