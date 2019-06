Ο πιτσιρικάς δεν... άντεξε τις φωνές των Ιταλών στον εθνικό ύμνο! (pics)

Οι Ιταλοί παίρνουν δύναμη και θάρρος στο άκουσμα του εθνικού τους ύμνου και χρησιμοποιούν αυτή την ενέργεια που αποκτούν από το δυνατό τραγούδι, για να αποδώσουν εντός αγωνιστικού χώρου.

Πριν από το ματς της Τετάρτης απέναντι στην Πολωνία για το Euro U-21, μπορεί εκ του αποτελέσματος αυτό να μην δούλεψε όπως θα το ήθελαν οι Ιταλοί, αφού ηττήθηκαν 1-0, ωστόσο, φρόντισαν ξανά να δείξουν τις... άγριες προθέσεις τους.

Κι ένας πιτσιρικάς δεν άντεξε τις φωνές από πίσω του, με αποτέλεσμα να σκύψει και να κλείσει τα αυτιά του!

Italy U21‘s passion during the national anthem was a bit too much to handle for this poor mascot. pic.twitter.com/9u767C49h2

— FootballFunnys (@FootballFunnnys) June 19, 2019